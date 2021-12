Manaus/AM - Um entregador de delivery teve a moto roubada, em plena luz do dia, por um criminoso que chegou a pé, na rua 188, núcleo 16, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O crime ocorreu na antevéspera do Natal, na quinta-feira (23), no entanto, o vídeo viralizou neste sábado (25). VÍDEO: Em plena luz do dia, criminoso rouba moto de entregador de delivery em Manaus https://t.co/UWqUVbVgo4 pic.twitter.com/9BizY7KjaF — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 26, 2021 A câmera de segurança de uma das casas registrou toda a ação criminosa. O motociclista estava na moto quando o suspeito chegou a pé e, teria supostamente apontado uma arma para a cabeça da vítima e exigido que entregasse a chave do veículo. Em seguida, o bandido foge levando a motocicleta sem ser identificado. Caso a população reconheça o criminoso que aparece no vídeo, pode denunciar pelo 190 para a polícia. O sigilo será mantido.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.