Em menos de 24h, polícia tira de circulação fuzil, explosivos e drogas em Manaus

Manaus/AM - Em menos de 24 horas, a Polícia Militar apreendeu 11 armas de fogo, além de munições, coletes balísticos e materiais explosivos. Cinco homens foram também detidos nas ocorrências.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, por volta da meia-noite de sexta-feira (29), militares da Força Tática apreenderam armamentos, coletes e uma granada após denúncia relatando intenso tiroteio entre facções rivais na rua Nova Esperança. Ao chegar ao local, os militares perseguiram os suspeitos em fuga por uma área de mata. O grupo fugiu abandonando um fuzil Ruger Mini-14 n°186-72604, calibre .223/ 5.56; três munições intactas calibre 7.62; uma pistola Glock G25 calibre. 380; um carregador 380; 13 munições calibre .380; uma capa de colete verde; um colete com placa balística na cor preta; e uma granada de mão M3 intacta.

Os materiais apreendidos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP),

Em outra ação, por volta das 3h deste sábado (30), policiais detiveram três homens, de 25, 23 e 27 anos, em posse de armas e munições, após denúncia informando que eles estavam armados reunidos em um barraco, na invasão Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, para atacar facções rivais. Ao chegar ao local, os militares identificaram e detiveram os três suspeitos tentando fugir do local.

Com os detidos, foram encontrados um revólver calibre 38, sem número e sem marca; um revólver calibre .38 JOY132729 Taurus; e uma carabina calibre 28 com 12 munições; e uma munição calibre 12. Os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um deles tinha passagem por latrocínio.

Na zona oeste, durante patrulhamento Tático na operação Inquietação, por volta das 16h de sexta-feira, policiais militares foram acionados por um homem informando que indivíduos estariam vendendo e consumindo drogas no beco São José, bairro Compensa 2. Na incursão no beco, a equipe avistou três homens, com um dos quais foram encontrados um revólver calibre 38 marca Taurus numeração CW916219, mais de 70 trouxinhas de drogas. A equipe conduziu o suspeito ao 19º DIP.

Em outra ação na sexta-feira, por volta das 15h, uma equipe policial prendeu um homem com um revólver calibre 38, com três munições e numeração suprimida, no bairro Tarumã, zona oeste. O suspeito havia escapado da abordagem fugindo por uma ponte de madeira, mas foi capturado nas proximidades. Ele foi levado para o 19º DIP.

Ainda na sexta-feira, por volta das 14h30, durante operação Inquietação, militares apreenderam diversos armamentos no beco São Marcos, bairro Compensa, zona oeste, após serem abordados por uma mulher informando que acabara de ter os pertences roubados por três homens. Em incursão no local, a equipe chegou a avistar os suspeitos, que fugiram e não foram mais localizados.

Em varredura no local, a polícia encontrou, entre sacos de entulhos, quatro armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, de marca e numeração suprimidas; um revólver calibre 38 marca Rossi, de numeração suprimida; uma pistola Beretta Modelo 950, calibre 6.35, numeração E67512; uma arma caseira, calibre 28; 13 munições calibre 6.35; três munições calibre 38; e dois carregadores de pistola. O material foi encaminhado ao 19° DIP.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.