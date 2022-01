Em Manaus, 14 festas clandestinas são encerradas por irregularidades

Manaus/AM- Durante o fim de semana, a Central Integrada de Fiscalização (CIF), encerrou 14 festas clandestinas em estabelecimentos de Manaus, por irregularidades e descumprimento do decreto governamental.



Na fiscalização que começou na sexta-feira e durou até madrugada de sábado, quatro eventos foram encerrados por irregularidades. Na noite de sábado até a madrugada de domingo, oito festas clandestinas tiveram suas atividades encerradas.





No sábado, a casa de shows Augusta Haus, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, foi interditada pelos agentes de fiscalização. Além da venda de ingressos, o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento e licença ambiental para equipamento sonoro. O responsável pela casa ainda foi orientado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).



Com a CIF que iniciou na noite do domingo e se encerrou às 3h desta segunda-feira, 12 locais foram visitados, dos quais oito foram orientados e dois tiveram os eventos encerrados.



O Boemia Bar, localizado na alameda Vitória, bairro Cachoeirinha, zona sul, teve as atividades encerradas por descumprimento ao decreto governamental. O proprietário foi orientado. No mesmo bairro, o bar Fonte dos Passarinhos também teve as atividades encerradas por descumprimento ao decreto governamental.



Na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste da capital, o estabelecimento Forró de Nós já estava encerrando as atividades. O proprietário do local foi orientado pelos agentes da CIF em relação ao decreto governamental.



A população pode realizar denúncias de eventos clandestinos por meio do disque-denúncia da SSP-AM, o 181.