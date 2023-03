Em liberdade provisória, mãe que torturou filho de 3 anos não poderá se aproximar da criança em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) concedeu liberdade provisória à mãe, de 22 anos, que estava presa por torturar o filho de 3 anos, durante uma videochamadas com o pai da criança. O caso ocorreu no dia 16 de março no bairro São José, Zona Leste.

A suspeita participou de uma audiência de custódia na sexta-feira passada (17), onde juiz plantonista homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória à mulher que é acusada de maus-tratos contra o filho.

Na decisão, a justiça também aplicou medidas protetivas para que a mãe não se aproxime do menino. A guarda provisória da criança está no nome do tio, já que o pai dele mora no exterior.

O processo segue em segredo de justiça.