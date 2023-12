Em 24h, polícia retira 21 armas de fogo de circulação em Manaus

Manaus/AM - Policiais da Força Tática retiraram de circulação 21 armas de fogo de diferentes calibres, nas últimas 24 horas, em ações nas zonas norte, leste, oeste da capital e Região Metropolitana de Manaus. As ações resultaram na prisão de quatro homens, com idades entre 21 a 31 anos.

De acordo com o subcomandante da Força Tática, major Rafael Pinheiro, das 21 armas, 13 foram apreendidas na zona leste; cinco armas, entre espingarda, carabina e pistola, foram apreendidas no município de Careiro Castanho; um revólver foi apreendido no Tarumã; um revólver em Rio Preto da Eva; e uma pistola no bairro Cidade de Deus.

“A maior parte das armas foi apreendida em uma ocorrência no bairro Tancredo Neves, na tarde de terça-feira (26/12), quando a equipe realizava patrulhamento e recebeu denúncia de que alguns indivíduos estavam armados em área de mata, naquela localidade. Em diligências no local, ninguém foi encontrado, mas foram apreendidos 12 revólveres de calibres 32 e 38 e porções de drogas, que estavam dentro de uma bolsa. Em outra ação na zona leste, uma arma caseira calibre 12 foi encontrada abandonada em uma residência”, destacou.

Ainda de acordo com o subcomandante da Força Tática, enquanto uma equipe realizava a apreensão de 12 armas de fogo no Tancredo Neves, outra equipe da Força Tática realizava incursão no bairro Tarumã, quando prendeu um homem com revólver de calibre 32, duas munições e porções de drogas. O homem ainda tentou fugir para área de mata, mas foi capturado com o material.

‌Mais armas

Outra ocorrência de destaque foi registrada no Careiro Castanho, após a equipe receber denúncia anônima de que haveria um confronto entre integrantes de organizações criminosas, na área rural do município. Durante a ação, os suspeitos fugiram para uma área de mata, deixando para trás cinco armas de fogo, sendo uma carabina, duas espingardas e duas pistolas. Também foram apreendidas 22 munições e porções de entorpecentes.

‌Em Rio Preto da Eva, um homem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (27/12) com um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre; não deflagradas, além de 200 trouxinhas e quatro porções de oxi, oito porções de cocaína e R$ 71 reais em espécie.

Ainda na madrugada desta quarta-feira, no bairro Cidade de Deus, os PMs realizavam patrulhamento, quando prenderam dois homens com uma pistola calibre 9 milímetros e 18 munições do mesmo calibre.

‌Denúncia

‌A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.