Em 24 horas, 17 pessoas são presas por roubo e tráfico de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de segunda-feira (9) e as primeiras horas desta terça-feira (10), 17 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante as ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Militar. As prisões foram efetuadas em Manaus e no município de Tapauá.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação cerca de 180 porções de drogas, uma arma de fogo e R$ 849 em dinheiro. A maioria das prisões foi efetuada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Em Manaus, policiais militares da Rocam prenderam um homem, de 33 anos, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, pelo crime de tráfico de drogas. Com o suspeito foi apreendida uma mochila com quatro tabletes pequenos de maconha, uma porção pequena da mesma droga e um celular. O homem foi encaminhado ao 19° DIP.

No bairro Compensa, zona Oeste, policiais da 8ª Cicom prenderam dois homens, com idades entre 35 e 37 anos, pelo crime de roubo e receptação. Os suspeitos estavam utilizando uma motocicleta, que era usada para outros roubos. Com eles foram apreendidos dois celulares. A dupla foi levada para o 6°DIP.

Interior

No município de Tapauá policiais militares prenderam um homem, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Em posse do infrator, foi encontrado um relógio, uma pulseira, um anel, um brinco, um cordão, dois isqueiros, nove trouxinhas de pedra de oxi, uma porção de maconha e R$40 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado para delegacia do município.