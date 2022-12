Em 24 horas, 16 pessoas são presas no Amazonas

Na ação, os policiais apreenderam 45 pacotes de cocaína, 57 trouxinhas de oxi, 19 trouxinhas de maconha, um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e duas balanças de precisão. As adolescentes foram conduzidas à delegacia do município.

Policiais militares da 13ª Cicom prenderam dois homens, de 20 e 28 anos, por receptação, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime durante a ação. O trio foi interceptado quando estava em uma motocicleta modelo Honda Pop, de cor prata e placa PHB-8251, com restrição de roubo.

No bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, policiais militares da 28ª Cicom prenderam um homem de 23 anos pelo crime de tráfico de drogas. Com o infrator, os policiais apreenderam 10 porções de skunk em erva, 51 porções de pedra de oxi, uma balança digital e R$ 19 em espécie. O homem foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As prisões aconteceram em Manaus e nos municípios de Apuí, Nova Olinda do Norte, Parintins e Presidente Figueiredo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.