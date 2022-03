Em 24 horas, 13 pessoas são presas por tráfico e roubos no Amazonas

Policiais militares do 8° Grupamento de Polícia Militar (GPM) do município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu após denúncias informando que o suspeito estaria comercializando drogas na cidade.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros. Os infratores tentaram fugir, mas logo foram capturados pela equipe policial, e com eles foram encontradas uma porção de oxi, uma porção de maconha, 19 trouxinhas de cocaína, duas balanças de precisão, um celular, um colete balístico, dois revólveres calibre 38, cinco munições intactas e duas motocicletas. Os indivíduos foram presos e conduzidos até a delegacia do município.

A prisão aconteceu após os policiais receberem denúncias de que no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) duas pessoas tinham sido rendidas pelos criminosos.

Com ele foi encontrada uma pistola calibre 38 e seis munições do mesmo calibre. O infrator foi encaminhado ao 6° DIP e autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.