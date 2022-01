Em 24 horas, 10 pessoas são presas com drogas, armas e R$ 3 mil em Manaus

Manaus/AM - Durante as ocorrências policiais nas últimas 24h, 10 pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos na capital. Também foram apreendidos mais de meio quilo de entorpecentes, duas armas de fogo, três munições e mais de R$ 3 mil em espécie. Na segunda-feira (3), um homem, de 26 anos, foi preso no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul, em posse de um revólver calibre 38. O suspeito foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na madrugada de terça-feira (04), um homem, de 22 anos, foi preso no bairro Tarumã, zona oeste, com um revólver calibre 32 com três munições intactas, além de um colete balístico. O infrator foi encaminhado ao 19º DIP. Ainda na madrugada, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido no bairro Novo Aleixo, zona norte, com uma porção média de oxi, uma porção média de cocaína e uma balança de precisão. O menor infrator foi conduzido à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

