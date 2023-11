Em 10 dias, polícia apreendeu quase 2 toneladas de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Nos dez primeiros dias do mês de novembro, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 2 toneladas de drogas, entre maconha tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína. Com a atuação no combate ao tráfico e narcotráfico, as apreensões causaram um prejuízo estimado em mais de R$ 57 milhões ao crime organizado.

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, as equipes policiais estão empenhadas no combate ao tráfico de drogas e em ações para apreender materiais ilícitos que são transportados de outros países para o Brasil e que usam o Amazonas como rota do narcotráfico.

“Ao todo, seis pessoas foram presas durante ocorrências nesses 10 primeiros dias de novembro. A Polícia Militar do Amazonas continua atuando fortemente no combate ao tráfico de drogas e ao narcotráfico. Esse mês já realizamos ações que resultaram em mais de R$ 57 milhões de prejuízo ao crime organizado e iremos reforçar ainda mais as operações em todo o território amazonense para a apreensão de material ilícito em nossa região”, disse o coronel Klinger.

Em Manaus, a CIPCães apreendeu no dia 06 de novembro, 40 quilos de pasta base de cocaína durante ação em apoio ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A ocorrência foi registrada no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. Os policiais, com o auxílio da cadela policial Havana, encontraram 40 tabletes de entorpecentes dentro de placas solares. O material apreendido foi levado para a sede do Denarc.

No dia 07 de novembro, a Rocam realizou a prisão de um homem de 36 anos e apreendeu aproximadamente 285 quilos de cocaína na avenida Mário Ypiranga, zona centro-sul de Manaus, durante ação da Operação Força Total. Além das drogas, foi apreendido um veículo modelo Frontier e um aparelho celular. O homem flagranteado já possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Interior

A COE, em operação conjunta com o do 6° Grupamento da Polícia Militar (GPM), 9° Batalhão de Polícia Militar (BPM), Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/PF) e o Drug Enforcement Administration (DEA), apreendeu 782 quilos de maconha tipo skunk, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), no dia 02 de novembro. A ação da Operação Águia resultou na prisão de dois homens, um brasileiro, de 59 anos, e um colombiano, de 27 anos. A droga apreendida e a dupla foram encaminhadas para a DRE, na sede da Polícia Federal.

No dia 08 de novembro, a 2ª CIPM apreendeu 836 quilos de entorpecentes em São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros da capital). As equipes encontraram 661 tabletes, sendo 580 de maconha do tipo skunk e 81 de pasta base de cocaína, em um micro-ônibus que estava embarcando em uma balsa, no Porto de Camanaus, com destino a Manaus. O caso foi conduzido à 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Em cumprimento da Operação Hórus/Fronteira Mais Segura, os policiais militares do BPAmb apreenderam 53,5 quilos de maconha tipo skunk no dia 09 de novembro, no município de Japurá (distante 744 quilômetros de Manaus). A droga foi encontrada dentro de malas de três passageiros, sendo dois homens e uma mulher, que tinham como destino as cidades de Tefé e Manaus. O trio foi preso em flagrante e encaminhado a 59ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Japurá.