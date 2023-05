Em 1 ano, quase 2 mil crianças e adolescentes foram vítimas de estupro no Amazonas

A divulgação do monitoramento faz parte das ações da FVS-RCP direcionadas à campanha Faça Bonito, de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas.

Na fundação, o monitoramento é consolidado pela Vigilância de Violências e Acidentes (Viva), integrante da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (GVDANT). De acordo com a técnica da Viva, Cassandra Torres, a consolidação e divulgação do perfil epidemiológico dessas vítimas são cruciais para a formulação de políticas públicas para prevenir e combater a violência sexual contra esse público.

O informe destaca, ainda, outras características das vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas, como a situação conjugal, a raça/cor, a incidência e os tipos de violência sexual monitorados: assédio sexual, estupro, pornografia infantil e exploração sexual. Confira todos os detalhes do informe em: bit.ly/42c8sPN.

O monitoramento revela que 93,6% das vítimas são do sexo feminino, enquanto os outros 6,4% são do sexo masculino. A faixa etária de 10 a 14 anos responde por 54,9% dos casos. Além disso, a maioria dos supostos agressores (24,8%) são amigos ou conhecidos da vítima.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.