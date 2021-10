Dupla tenta fugir, mas acaba presa por tráfico de drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido pela 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de sábado (9), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na rua Conde de Sergimirim, bairro Cidade Nova, zona norte.

A ação ocorreu após denúncia anônima recebida pela 6ª Cicom, informando sobre a ação dos suspeitos no tráfico de entorpecentes. No local, ao avistar a viatura, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram detidos pelos policiais. Com eles foram apreendidas 17 trouxinhas de substância com aspecto de oxi, cinco com aparência de cocaína e três porções de maconha, além de R$ 80 em dinheiro.



O homem e o adolescente foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi lavrado auto de prisão em flagrante do suspeito adulto pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menor.



Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.