Dupla suspeita de matar homem que voltava da igreja é presa em Manaus

Com a dupla a polícia apreendeu uma pistola e um revólver. Ednaldo ainda foi socorrido com vida e levado para o hospital, mas morreu durante atendimento.

Ednaldo voltava da igreja com a esposa quando foi baleado durante uma perseguição policial. Na ocasião, três homens que estavam armados em um carro trocaram tiros com os policiais e um dos disparos matou a vítima.

Manaus/AM - Luiz Aurélio Gomes Fernandes dos Santos, 26, e outro homem identificado apenas como “Fab”, foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato de Ednaldo Felipe da Silva, 46, no bairro Coroado, ocorrido na última terça-feira (15).

