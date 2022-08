Dupla suspeita de assalto é espancada até a morte em Manaus

Os três rapazes foram espancados e torturados com pedaços de madeira, pedras e até um terçado. Dois deles morreram no local, já o terceiro foi socorrido com vida por uma viatura do Samu para uma unidade hospitalar.

De acordo com informações da polícia, denunciantes relataram que os suspeitos estariam cometendo arrastões no bairro, e ao tentarem fugir a pé acabaram sendo detidos por populares.

