Dupla rouba moto de motorista de app em frente a escola em Manaus; vídeo

Manaus/AM - dois homens, não identificados, assaltaram um motorista de aplicativo na tarde desta terça-feira (6), em frente a uma escola, na rua Dinahi, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A dupla levou a motocicleta da vítima.

Imagens de câmeras de vigilância do local registraram o momento em que o condutor deixa a passageira na escola, momentos depois, uma dupla chega no local a pé, aborda a vítima e leva a motocicleta do homem.

Ainda de acordo com as imagens, um dos assaltantes revista o motociclista e logo em seguida a dupla foge do local. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos.