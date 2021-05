Dupla que matou homem a tiros enquanto ele dormia é presa em Manaus

Manaus/AM - Cleudo Ribeiro Paes, 27, e Ricardo Merquides da Silva, 21, foram presos acusados de executarem a tiros Sidivan da Silva Brazão. O crime ocorreu no último dia 9 de maio, em um sítio na BR-174, no Ramal do Caniço.

O delegado Charles Araújo, conta que Sidivan foi morto com tiros no rosto, enquanto dormia. A motivação do crime seria o envolvimento do autônomo com a irmã de Ricardo, que é ex-esposa de Cleudo.

Além da dupla, Izael Miranda Bezerra, que também é primo da mulher e de Ricardo teriam participado do homicídio: “ Um crime passional. Infelizmente por questões banais, é o que nós entendemos, ele teriam planejado o crime porque a vítima estaria se envolvendo com companheira de um deles. Na verdade, a ex-companheira de um deles. Não aceitando essa situação, ele cooptou os outros dois, e aí realizaram esse ato criminoso ali, de forma covarde. Esperaram quando a vítima estava dormindo pra cometer esse crime e chegaram e fizeram disparos de arma de fogo”, afirma Charles.

Araújo detalha ainda que a polícia chegou aos criminosos por meio de um celular que Ricardo deixou cair na cena do crime: “É um dos suspeitos, inclusive, na ação criminosa, deixou cair um aparelho celular lá na, na ação, isso também ajudou na investigação. A gente conseguiu saber de quem era esse aparelho celular, inclusive, para nossa surpresa, é um fato que a gente vai divulgar agora. Um dos assassinos era irmão dela. E foi ele, inclusive, que perdeu o celular lá na hora da situação. E pra tentar a polícia poucas horas depois, ele ainda foi até uma delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência, afirmando que havia perdido o celular”.

Ricardo e Cleudo foram presos na tarde de ontem (19), na Marina do Davi. Izael, porém, continua foragido e a polícia pede ajuda da população para encontrá-lo. O homem já tem passagem por tráfico.

Durante a chegada dos presos à delegacia, a família de Sidivan organizou uma manifestação pedindo Justiça pela morte dele.