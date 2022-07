Dupla morre com rosto desfigurado a pauladas em Manaus

Segundo informações, os homens teriam cometido um suposto assalto no ônibus da linha 082, mas foram reconhecidos e decidiram fugir pelas ruas do bairro. O primeiro foi linchado na rua Berimbau Baiano, e o outro na rua São Pedro.

Manaus/AM - Dois homens ainda sem identificação foram mortos com diversas pauladas na cabeça pela própria população. O caso aconteceu na noite deste sábado (23), em ruas distintas do bairro do Zumbi, na Zona Leste de Manaus.

