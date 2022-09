Dupla invade casa e faz a 'limpa' em assalto ousado em Manaus

Quando os moradores voltaram, se depararam com a falta de vários pertences. Na região, tem sido constante os casos de roubos que acontecem quando os moradores saem para trabalhar ou deixar as crianças na escola.

Manaus/AM – Criminosos invadiram uma casa e roubaram várias Tvs, aparelhos eletrônicos e tudo que conseguiram carregar do imóvel localizado no bairro Manoa, na zona Norte.

