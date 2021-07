Dupla escapa da morte após ser espancada após arrastão em Manaus

A polícia foi acionada e fez a prisão do homem que já estava bastante ferido, na rua Louro Abacate. O outro assaltante, que estava sendo perseguido por motociclistas, foi encontrado no bairro no Novo Israel, e também foi agredido. Ambos foram levado para um Pronto-Socorro, em seguida, encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo informações da polícia, a dupla estava cometendo diversos assaltos na região, e uma das vítimas teria reagido ao roubo no bairro do Monte das Oliveiras. Um dos suspeitos acabou sendo abandonado pelo comparsa e encurralado pela população, que iniciou uma sessão de tortura.

