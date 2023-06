Dupla em moto roubada é presa ao tentar fugir da polícia em Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, a dupla estava passando pela via em uma motocicleta roubada e quando avistaram a guarnição tiveram uma atitude suspeita ao realizarem uma manobra com a motocicleta. Durante a abordagem foi constatado que na cintura de um deles havia um simulacro de arma de fogo, os meliantes foram encaminhados para a delegacia.

Policiais do Batalhão de Trânsito prenderam uma dupla com um simulacro de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (19), na rua Otávio Cabral, bairro Petrópolis, em Manaus.

