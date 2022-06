Dupla é torturada, amarrada e abandonada em matagal de Manaus

Manaus/AM- Uma dupla foi torturada, amarrada e jogada em uma área de mata no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (6).

Uma das vítimas contou para a Polícia Militar que estava ao lado do amigo em um carro modelo Fiat Mobi de cor prata, no bairro do Novo Mundo, quando assaltantes se aproximaram e ordenaram que um deles entrasse no porta-malas, e outro, no banco de trás do carro.

Eles então foram levados para uma área de mata, onde foram brutalmente espancados e ordenados a correrem.

Os bandidos fugiram do local levando o veículo, e pedestres que passavam na rua acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas foram levadas para um hospital, e o estado de saúde não foi divulgado.