Dupla é presa suspeita de receptar e trocar veículos clonados em Manaus

Manaus/AM - Andrey do Nascimento Andrade, 21, e Henrique Teixeira Pedrosa, 23, foram presos durante operação policial nesta quarta (25) e quinta-feira (26). As prisões ocorreram na Zona Norte e Oeste de Manaus e segundo a Polícia, eles são apontados como integrantes de uma organização criminosa responsável por receptar e trocar veí.culos clonados por drogas e, posteriormente, enviar o material entorpecente para o estado da Bahia (BA).

A investigações duraram cerca de três semanas e constataram que a dupla fazia parte de uma facção criminosa que opera no tráfico de drogas no eixo Norte/Nordeste e que possui ramificação no estado do Amazonas. Na ação, os policiais descobriram que as drogas trocadas pelos veículos eram conduzidas em um automóvel por Andrey, e entregues aos cuidados de Henrique, que era responsável por efetuar o fracionamento dos entorpecentes em partes menores, a fim de fixar o material no corpo de passageiros ‘mulas’, que embarcavam em voos domésticos com destino a cidade de Salvador.

Os policiais apreenderam dois veículos clonados, cerca de quatro quilos de entorpecentes entre maconha do tipo skunk e cocaína, além de uma balança de precisão.

Andrey e Henrique foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação qualificada e uso de documento falso. Após os procedimentos cabíveis na Especializada, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.