Dupla é presa suspeita de matar dois homens em Manaus

No local, o segundo suspeito pelo crime foi preso e com ele foram apreendidos uma pistola Taurus, G3, calibre 9 mm; dois carregadores de pistola G3; sete munições intactas calibre 9mm; três celulares; 30 porções pequenas de cocaína; duas porções de Oxi e uma balança de precisão.

Um dos suspeitos estava em uma moto que teria sido usada no crime quando foi abordado por Policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam). Ao ser questionado, ele confessou o crime e revelou o endereço do comparsa, na rua Santa Elena, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

