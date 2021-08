Dupla é presa suspeita de balear mulher e bebê durante tiroteio em Manaus

A dupla foi presa nas proximidades do crime. Samara foi atingida com um tiro no abdômen. Já o filho dela foi atingido nos dois braços. Eles foram socorridos, mas não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Manaus/AM – Dois homens suspeitos de balearem Samara Souza Nunes, 21, e um bebê de 3 meses foram presos, na noite deste sábado (29). As vítimas foram atingidas durante um tiroteio no bairro Mutirão, zona Norte.

