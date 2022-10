Dupla é presa suspeita de assaltar passageiros de ônibus em Manaus

Com eles os PMs acharam um revólver com 5 munições e celulares das vítimas. Eles foram levados para o 1° DIP.

O crime ocorreu por volta das 21h15, quando o veículo estava trafegando na av. Getúlio Vargas. Conforme as vítimas, a dupla entrou disfarçada de passageiros, mas logo anunciou o assalto e as rendeu.

