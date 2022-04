Dupla é presa por usar documentos falsos para sacar FGTS de trabalhadores em Manaus

Manaus/AM - Gabriel Fonseca Cardoso, 21, e Luiz Felipe Marques França, 24, foram presos nessa terça-feira (26), dentro de um banco localizado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-sul.

Segundo a polícia, no momento da prisão, os suspeitos estavam tentando sacar FGTS de outras pessoas usando documentos falsos. O golpe milionário já fez centenas de vítimas em vários estados do Brasil.

“A fraude é milionária, são indivíduos que agem em várias capitais do país. Eles conseguem obter informações de vítimas que trabalham em empresas e a partir daí eles conseguem sacar esse benefício que é o FGTS. E no momento em que as vítimas chegam nas agências para sacar, elas percebem que passaram antes delas e fizeram esse saque”, explica o delegado Adriano Félix, responsável pelas prisões.

Segundo o delegado Adriano Félix, a investigação acerca do caso começou há três meses, depois que algumas vítimas procuraram a polícia para denunciar o golpe.

O delegado disse ainda que durante o flagrante, a dupla estava usando documentos falsos e tinham outros que pertenciam a clientes que tinham contas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, e que seriam as próximas vítimas.

Adriano relata ainda que acredita que Gabriel e Luiz Felipe, pertencem a um grupo especialista em aplicar esse tipo de golpe e conta que eles recebiam informações privilegiadas sobre os alvos.

A investigação aponta que esses comparsas podem ser funcionários de bancos e ainda das empresas onde as vítimas trabalhavam, mas isso ainda está sob sendo apurado.

“O Luiz Felipe e o Gabriel conseguiam obter informações sobre essas vítimas que trabalhavam nessas empresas, a gente não descarta a possibilidade de ter pessoas internas nas agências e nas empresas com essas informações e a partir daí, eles conseguiam falsificar esses documentos e sacar esse FGTS”, destaca.

Além de Gabriel e Luiz Felipe, os policiais descobriram que outras cinco pessoas também estão atuando nessa modalidade de golpe em Manaus e novas prisões podem acontecer nos próximos dias.