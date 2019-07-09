Dupla é presa por tráfico de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais Militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) detiveram dois homens de 26 anos, suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Maria Leopoldina e Macaxeiral, no município do Boca do Acre, distante a 1.028 quilômetros de Manaus.

A polícia recebeu denúncia anônima, relatando a ação de tráfico de drogas no bairro. A equipe foi ao referido local e constatou a veracidade dos fatos, onde foi possível deter a dupla.

Durante a ação, foram encontradas duas porções de substância esverdeada, supostamente maconha, 13 porções de substância branca supostamente pasta à base de cocaína e um aparelho celular.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e os suspeitos foram encaminhados para o 61° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis junto a polícia judiciária