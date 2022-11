Dupla é presa por envolvimento na morte de homem em casa noturna no Amazonas

De acordo com a polícia, Kendson teria mandado Murilo executar Alfrain após descobrir que a vítima seria amante de uma familiar dele. No dia do crime, Alfrain estava saindo de uma casa noturna quando Murilo se aproximou e o matou com dois tiros.

Manaus/AM - Kendson Kataki da Silva, de 31 anos, e Murilo dos Santos Figueiredo, de 24 anos, foram presos, nesta quinta-feira (03), no município de Parintins, interior do Amazonas. A prisão ocorreu em cumprimento aos mandados de prisão preventiva pelo assassinato de Alfrain de Souza Cruz, em agosto desse ano.

