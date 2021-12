Dupla é presa enquanto dava rolé em motocicleta roubada em Manaus

Manaus/AM- Dois homens de 18 anos foram presos ao serem pegos com uma motocicleta roubada nessa segunda-feira (27) na avenida Nathan Xavier, na Colônia Japonesa, na zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a dupla foi flagrada por volta das 12h40, Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), quando conduzia a motocicleta de marca Yamaha Crosser, placa PHD- 4068, cor azul, com restrição de furto. Os policiais da 27ª Cicom foram informados que o veículo estava saindo da avenida das Torres, sentido Bola do Coroado, na zona Leste. A equipe seguiu para o endereço e avistou o veículo na rua Nathan Xavier, os suspeitos foram perseguidos e interceptados e acabaram presos.

