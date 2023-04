Dupla é presa em aeroporto ao tentar transportar drogas de Manaus para São Paulo

Manaus/AM - Uma dupla foi presa, nesta sexta-feira (21), após tentar transportar drogas de Manaus para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).

De acordo com a polícia, a denúncia foi repassada ao 181, por volta das 17h26. Conforme os relatos, os suspeitos haviam embarcado de Manaus em um voo com destino à São Paulo, com drogas escondidas no corpo e dentro das respectivas malas.

O secretário-executivo adjunto da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, delegado Rodrigo Torres, informou que as informações foram repassadas à Receita Federal de São Paulo. "Assim que recebemos informações, descobrimos que as pessoas já tinham embarcado. Dessa forma, fizemos contato imediato, informando o voo que estavam, o horário da chegada e onde iriam chegar", explicou.

Durante revista, a Receita Federal encontrou cerca de 6,5 quilos de drogas. Os suspeitos foram presos e encaminhados para as autoridades competentes em São Paulo.

O secretário-executivo reforçou que todas as denúncias enviadas por meio do 181 são checadas e têm sido fundamentais na prisão de foragidos, apreensão de armas, e no combate ao tráfico de drogas, dentre outros crimes. Torres reforçou que as informações são repassadas de forma anônima e o sigilo da fonte é garantido.