Dupla é presa durante Operação em combate ao Tribunal do Crime no Amazonas

“Eles são apontados como autores da morte de Sérgio Murilo da Costa Freire, ocorrido no dia 15 de julho deste ano. A vítima foi morta pelo trio a pauladas em uma espécie de tribunal do crime”, informou o delegado.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou neste sábado (22/07), a Operação Lei Maior, que resultou nas prisões em flagrante de dois indivíduos de 20 e 28 anos, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. As prisões ocorreram no bairro São Tomé, naquele município.

