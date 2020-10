Dupla é presa dentro de casa após assaltar motorista de app em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 18 e 26 anos, foram presos após roubo a um motorista de aplicativo ocorrido na rua Turquesa, no bairro Nova Floresta, na zona Leste da capital.



Conforme a polícia o flagrante aconteceu durante um patrulhamento de rotina. Os agentes passavam pelo local e perceberam a aglomeração de vários motoristas de aplicativo na via, ao se aproximares forem informados que os dois responsáveis pelo roubo estavam escondidos dentro de uma residência.



Os PMs adentraram a casa e localizaram a dupla escondida em um cômodo. Durante a revista, foram encontrados os pertences da vítima, sendo três relógios e um celular, R$ 56 em espécie; uma faca usada no crime; 13 porções de oxi e uma balança de precisão.



Após serem reconhecidos pela vítima, os acusados foram detidos e conduzidos para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).