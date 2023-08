Dupla é presa com mais de R$ 6 milhões em cocaína no Amazonas

Manaus/AM – Dois homens foram presos, na terça-feira (29), com mais de 37 kg de cocaína escondidas dentro de um carro de passeio, na BR-319, no município de Humaitá, interior do Amazonas.

Uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas estava fazendo uma abordagem na rodovia quando parou um carro modelo Fiat Strada, de cor vermelha. O motorista, de 54 anos, e um passageiro, de 36 anos, estavam nervosos durante a vistoria e quando os agentes fizeram uma busca no veículo, encontraram as drogas em um compartimento secreto.

Conforme a estimativa da Polícia Rodoviária Federal, a droga apreendida está avaliada em mais de R$ 6 milhões.

Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil de Humaitá.