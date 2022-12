Dupla é presa por assalto a ônibus em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ambos de 26 anos, foram presos na noite deste domingo (18), por roubo em coletivo, ocorrido na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a viatura foi acionada por passageiros do coletivo, que informaram ter sido vítimas de assalto no ônibus 418, e que os suspeitos teriam fugido pela avenida. Em diligências naquela localidade, a equipe conseguiu deter os suspeitos. Com eles foram encontrados os objetos roubados, uma faca e um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos foram encaminhados ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com os materiais apreendidos e com as vítimas do coletivo

