Dupla é presa com drogas avaliadas em R$ 2 milhões em sacas de banana no Amazonas

Manaus/AM - Uma dupla foi presa com drogas avaliadas em R$ 2 milhões, escondidas dentro de malas e sacas de banana em uma embarcação que foi interceptada pela polícia, nesta sexta-feira (12), no rio Solimões, em Coari, no Amazonas.

Durante a ação, policiais da Base Fluvial Arpão abordaram a embarcação GM Oliveira, que havia saído de Tabatinga com destino à capital. Durante a revista, com a cadela de faro de narcóticos Havana, no 2° piso da embarcação, foi identificado que em quatro malas poderia haver entorpecentes.

Durante as buscas e revistas foram encontrados dentro das malas 25 tabletes de vários tamanhos de pasta-base de cocaína. Ao todo, a droga totalizou 29,856 quilos. Ao continuar a revista na parte do convés, Havana sinalizou para outro carregamento de entorpecentes. A droga foi encontrada em duas sacas de fibra carregada com bananas.

Na ação, uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 33 anos, foram presos. Junto ao produto, os policiais encontraram 28 tabletes de maconha do tipo skunk, que totalizaram 32,5 quilos. A polícia calculou que as duas apreensões resultaram em um dano ao crime de cerca de R$ 2 milhões.

Os entorpecentes e os acusados foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Coari.