Dupla é presa com drogas ao tentar fugir da polícia em Manaus

Uma denúncia anônima informou que os suspeitos estavam vendendo drogas no Beco Santa Cláudia. No local, os policiais encontraram uma balança de precisão, R$ 52,00 em dinheiro, três porções de drogas, sendo maconha, oxi e cocaína e duas caixas de fogos de artifício.

Manaus/AM - Dois homens foram presos com drogas, nesta terça-feira (11), no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Eles ainda tentaram fugir da Polícia, mas acabaram sendo capturados.

