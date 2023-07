Dupla é presa com arma e barras de ouro escondidas em lancha no Amazonas

O piloto informou que o armamento pertencia a um passageiro, que estava na embarcação. Ainda durante a revista, na proa da embarcação foi encontrado um pacote com sete barras de ouro que totalizaram 5.983kg. Os suspeitos não apresentaram a nota fiscal referente a legalidade do material.

De acordo com a polícia, as prisões ocorreram durante a operação Hórus Fronteira Mais Segura. Por volta de 23h, foi realizada uma revista na lancha expressa Sasha Maria, onde embaixo da cabine do piloto foi encontrada uma arma de fogo, com 20 munições.

Manaus/AM - Dois homens, de 56 e 58 anos, foram presos com uma arma e barras de ouro durante uma operação da polícia, nesta quarta-feira (5), na Base Fluvial Arpão, no Amazonas.

