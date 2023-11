Dupla é presa com 3k de drogas com selo do Snoop Dogg em Manaus

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia, as diligências iniciaram após a equipe policial do 6º DIP ser informada de que Jair estaria vendendo as drogas.

Manaus/AM - A dupla, Jair Cabral Fonseca, 30, e Maycon Douglas Silva Santa Luzia, 29, foi presa nesta quarta-feira (08) com 3kg de maconha, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.