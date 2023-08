Dupla é presa com 27 celulares roubados no Amazonas

As vítimas serão identificadas por meio do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, em português), que é um código numérico único e global dos aparelhos celulares. Após isso, elas serão chamadas à delegacia para buscarem seus aparelhos.

Manaus/AM - Francisco Santiago de Oliveira, de 32 anos, e Cezar Ribeiro Real, de 36 anos, foram presos nesta quarta-feira (23) pelo crime de receptação qualificada e apreendeu 27 aparelhos celulares roubados e outros materiais eletrônicos. A ação ocorreu no bairro Tauá-Mirim, no município de Coari, no interior do Amazonas.

