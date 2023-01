Dupla é presa após pichar muro com ameaças a moradores no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, foram presos suspeitos de picharem o muro de uma casa com ameaças aos moradores, no município de Iranduba, interior do Amazonas. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (05) depois que uma denúncia anônima informou sobre o caso.

“Aviso. Área de risco, abaixem o vidro do carro, acenda a luz de dentro. Moto sem capacete para sua segurança. Estamos em guerra, paz morador”, escreveu a dupla para intimidar a população.

Os Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estiveram no local e apagaram a pichação, além disso, os militares pintaram o muro com o número da polícia para denúncias sobre a criminalidade na área. Com os suspeitos foi apreendida uma arma de fogo, calibre 32.

A polícia pede que a população continue denunciando através do 190.