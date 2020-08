Dupla é presa após manter motorista de app refém durante assaltos em Manaus

Manaus/AM - Mesmo com a forte chuva que atingiu Manaus neste sábado (29), dois homens mantiveram um motorista de aplicativo refém dentro do próprio veículo, um carro modelo Ford Ka, enquanto realizavam diversos assaltos pela cidade. Eles foram presos no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

Segundo informações, a dupla tentou roubar o carro de um homem que estava saindo de casa, mas não conseguiram levar o veículo devido a chave presencial. Ao perceber a distração dos bandidos, a vítima correu e pediu ajuda de uma viatura que passava pelo local.

Na ocasião, os policiais militares prenderam os suspeitos, que confessaram o crime e ainda revelaram que estavam fazendo o motorista do aplicativo de refém durante os assaltos. Com eles, ainda foi apreendido um revólver calibre 38, com munições intactas.

Devido a falta de energia na área do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Norte, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Homicídios e Sequestros (Dehs) para os procedimentos cabíveis.