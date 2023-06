Dupla é presa após fazer arrastão com arma falsa no Centro de Manaus

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.

De acordo com Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas, as vítimas denunciaram que a dupla estaria em uma moto cometendo crime. Ao localizar os suspeitos, os militares encontraram vários celulares e uma arma falsa.

Manaus/AM - Dois homens foram presos, nesta terça-feira (13), na rua Luiz Antony, no Centro de Manaus. Eles são suspeitos de fazer arrastão com arma falsa.

