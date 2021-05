Dupla é presa após confeccionar 3.300 trouxinhas de drogas no Amazonas

Dois homens que estavam no local foram detidos e apresentados, juntamente com o produto apreendido, ao 37° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos de Polícia Judiciária.

Segundo a 7ª CIPM, por volta das 8h30, a guarnição da viatura 9952 recebeu informações sobre tráfico de drogas na localidade, os policiais foram até o endereço citado na denúncia e encontraram: 1.835 trouxinhas de substância com aparência de oxi; e 1.492 porções de substância com aspecto de maconha.

