Dupla é presa após atear fogo em área de mata para invadir em Manaus

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Por volta de 11h40, a equipe policial estava realizando patrulhamento na rua Flamboyant, por determinação do Comando de Policiamento da Área (CPA) Leste, quando se depararam com incêndio de grandes proporções.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, na manhã desta sexta-feira (06/10), dois homens, de 25 e 20 anos, por associação criminosa e incêndio em um terreno no Distrito Industrial II, na zona leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.