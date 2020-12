Dupla é presa após assaltar e agredir homem em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17, foi apreendido por assalto e agressão na avenida Desembargador João Machado, no bairro Planalto , na Zona Centro-Oeste, na madrugada desta terça-feira (22).

A vítima, um homem de 32 anos, contou aos policiais que foi abordado pela dupla obrigado a entregar o celular e outros objetos de valor.

Mesmo sem reagir, os criminosos ainda agrediram a vítima com tapas e em seguida fugiram. Após buscas, eles foram encontrados no Conjunto dos Bares, no bairro São Jorge. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada ao 19º DIP.