Dupla é presa após assaltar comércio e ameaçar vítima com pistola no Amazonas

O acusado confessou a autoria do crime e informou o local onde seu comparsa estaria. Com essa informação, a equipe se deslocou ao local informado, onde o segundo suspeito foi detido. Com ele, foi encontrado R$ 303 em espécie fruto do roubo.

Após realizar buscas nas imediações do local, a equipe avistou um dos suspeitos em uma motocicleta CB 110 de cor preta e os abordou. De imediato, foi achado uma pistola de calibre 380mm e um tablet roubado com eles.

Manaus/AM - Dois homens foram presos neste sábado (7), suspeitos de invadirem e assaltarem um estabelecimento comercial na cidade de Tabatinga, no interior do Amazonas.

