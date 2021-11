Dupla é presa após assaltar casa e agredir mulher em Manaus

A vítima contou à polícia que os criminosos armados invadiram o local na rua C do Conjunto Residencial Castanheiras por volta das 14h.

Manaus/AM - Um homem, 26, e um adolescente de 16 anos, foram detidos depois de roubarem uma casa no bairro São José, na tarde dessa segunda-feira (15). Na ocasião, eles agrediram uma mulher de 58 anos, moradora do imóvel.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.