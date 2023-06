Dupla é presa ao esconder mais de 200kg de drogas em casa em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Conforme a polícia, eles tentaram fugir da abordagem, mas foram capturados e confessaram que no imóvel havia material ilícito escondido. No local foram encontrados mais de 200 quilos de maconha, do tipo skunk. O caso foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A equipe recebeu denúncia via linha direta relatando que em uma residência, localizada na Rua São Lucas, havia entorpecentes escondidos. Durante diligências, os militares avistaram dois indivíduos saindo do local em atitude suspeita.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática, apreendeu 208 quilos de maconha, na tarde de terça-feira (27/06), no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. Dois homens, de 24 e 36 anos, foram presos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.