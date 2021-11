Dupla é julgada por estrangular e cortar barriga de grávida para roubar bebê no Amazonas

Manaus/AM - Acontece nesta quarta-feira (10), o julgamento popular de Alex da Silva Carvalho e Joelma Keila Santana da Silva, acusados de matarem Karoline do Canto Silva, 20 anos em 18 de outubro de 2017, próximo ao campo de futebol Pelada Pimenta, no município de São Sebastião do Uatumã, no Amazonas.

Na ocasião do crime, segundo consta no relatório da Justiça, Alex teria convidado Karoline, que morava em tapiranga, para ir até a um lanche em São Sebastião do Uatumã, quando teria lhe oferecido bebida com medicamento Dramin para dopá-la e depois levado-a ao matagal por trás do campo, onde a vítima foi esganada, teve a barriga cortada para retirar o bebê. Ela foi abandonada no local, sendo encontrada por populares na manhã seguinte.

O Ministério Público afirmou que os réus confessaram os crimes, e que Alex tinham como objetivo obter uma criança para ser filho de Joelma: esta teria contratado o conhecido por R$ 4 mil, para encontrar uma mulher que estivesse grávida. Os suspeitos foram presos no outro dia quando retornaram para Itapiranga, e a criança foi levada ao hospital onde ficou internado por dias

“O primeiro acusado cometeu o delito mediante promessa de que receberia R$ 4.000,00, revelando outra grave qualificadora. O homicídio foi praticado ainda mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, uma vez que foi dopada com remédio e levada até o local, onde foi atacada mediante estrangulamento, estando desacordada quando golpeada de faca em sua barriga, sem nada poder fazer para defender-se. Também, a morte da vítima foi para tornar efetivo o sequestro da criança, restando caracterizada a qualificadora de assegurar a execução de outro crime”, afirma a promotora Romina Carmen Brito Carvalho na denúncia.

Os réus estão presos em Manaus, mas foram enviados para o município apenas para participarem presencialmente do julgamento, que deve ser finalizado nos próximos dias.