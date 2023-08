Dupla é indiciada por venda ilegal de quelônios no Amazonas

De acordo com o investigador de polícia Fabiano Michel, gestor da unidade policial, os policiais civis receberam denúncia via 181, informando que o endereço mencionado seria um ponto de comercialização ilegal de quelônios.

Manaus/AM - Mady Ferreira Cordeiro e Paulo Oliveira Videira foram indiciados, neste domingo (27), por crime ambiental e venda ilegal de quelônios, na rua Curimatã, bairro Santo Antônio, no município de Beruri, no Amazonas.

